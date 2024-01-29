النفط يتراجع متأثرا بمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بضربة جديدة تلقاها قطاع العقارات المتعثر في الصين بينما أضاف هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية على الحدود السورية الأردنية وتصاعد الهجمات على سفن في البحر الأحمر لمخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات.

وبحسب وكالة أنباء سي إن بي سي العربية فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً إلى 83.32 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً إلى 77.74 دولار.

وقضت محكمة في هونغ كونغ اليوم الإثنين بتصفية مجموعة تشاينا إيفرجراند العقارية العملاقة في مؤشر على تفاقم الأزمة في قطاع العقارات في الصين بما انعكس على معنويات الطلب على الخام في أكبر مستورد للنفط في العالم.