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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المكتبات المتنقلة تطلق مبادرة "مصر تقرأ" ضمن مشاركتها الأولى بمعرض القاهر للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت "المكتبات المتنقلة"، التابعة لمكتبات مصر العامة إطلاق مبادرة "مصر تقرأ" ضمن مشاركتها للمرة الأولى في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، وذلك الى جانب مجموعة من الفعاليات لتعريف الجمهور بما تقدمه من أنشطة متنوعة تؤكد دورها الثقافي والمعرفي.

المبادرة تهدف لتشجيع النشء والكبار على القراءة، من خلال أنشطة من داخل المكتبة المتنقلة بجوار جناح الطفل

وثمنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، التجربة الأولى لمشاركة المكتبات المتنقلة بمعرض الكتاب، وأهمية ذلك في تشجيع الأطفال على القراءة من خلال مبادرة المكتبة "مصر تقرأ"، فضلًا عن تعريف الجمهور من النشء والكبار بأنشطة المكتبة وفعالياتها بالقاهرة والمحافظات، وتعظيم دورها في اكتشاف الموهوبين والمبدعين في مجالات الأدب والفنون، والتعرف على الاهتمامات المعرفية للجمهور، والعمل على توفير الكتب في كافة مناحي المعرفة.

وأكدت مواصلة الجهود إزاء تقديم أفضل خدمة ثقافية للجمهور المصري في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيدة بحالة الوعي المتزايد لدى الأسرة المصرية بأهمية المعرفة وقدرتها على بناء الشخصية الإنسانية.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من  25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

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