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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"إيناب سيبترول" التشيلية لوزير البترول: حفر 4 آبار تنموية و3 استكشافية بمنطقة شهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دينيس أبو دينين رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخططها خلال الفترة المقبلة فى ضوء استحواذها على منطقة امتياز جديدة مؤخراً.

 

وخلال اللقاء أكد الملا أن الأولوية الأهم لقطاع البترول هى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز والبترول بهدف الاستمرار فى توفير احتياجات السوق المحلى ومشروعات القيمة المضافة، مشيراً إلى تمتع مصر بفرص استثمارية واعدة فى مجال البترول والغاز وبنية تحتية قوية تضمن مرونة كافة الأنشطة البترولية فى ظل منظومة التعاون والتكامل التى يطبقها القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب.

 

ومن جانبها أكدت رئيسة إيناب سيبترول انتهاء عمليات البحث السيزمى التى أجرتها الشركة فى منطقة غرب عامر بالصحراء الغربية والتى استحوذت عليها الشركة التشيلية مؤخراً تمهيداً لبدء عمليات الحفر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى اعتزام الشركة ضخ استثمارات تقدر بحوالى ٧٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٤ لحفر ٤ آبار تنموية و٣ آبار استكشافية بمناطق شهد وشمال شرق شهد والزهراء، ولفتت إلى تنفيذ مبادرة للطاقة المستدامة بمنطقة شمال راس قطارة لتقليل الاعتماد على السولار وزيادة الاعتماد على الغازات المصاحبة فى توليد الكهرباء.

 

كما أكدت اعتزاز الشركة بالعمل فى مصر واعتزامها الاستحواذ على المزيد من مناطق الامتياز والتوسع فى أنشطتها ، مشيرة إلى مشاركات الشركة للمساهمة المجتمعية فى مناطق عملها من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل لسكان المناطق المجاورة وعمليات ترميم للمدارس والمبانى السكنية فضلاً عن توفير معدات ومستلزمات طبية للمستشفيات.

 

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

البترول البترول والثروة المعدنية إيناب سيبترول إيناب سيبترول التشيلية الصحفي مايكل عياد وكيل الوزارة مبادرة للطاقة المستدامة

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