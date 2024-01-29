NBC: مصر وأمريكا وقطر وإسرائيل تتفق على مسودة وقف إطلاق النار في غزة

أفادت شبكة NBC News نقلا عن مصدر مطلع على محادثات باريس بشأن الرهائن في غزة، اليوم الاثنين، أن المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا على إطار عمل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وأضاف المصدر المطلع على المحادثات في باريس، أنه سيتم تقديم مسودة إطار العمل للاتفاق الجديد بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار إلى حركة حماس اليوم.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الاعلام العبرية، بانتهاء اجتماع باريس بين مدير وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، ورئيس الموساد، ديفيد بارنيا، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل.

ووفقا لقناة "كان" الإخبارية، إن الاجتماع الرباعي ناقش صفقة رهائن كبيرة من شأنها أن تشهد في نهاية المطاف إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل توقف لمدة شهرين في القتال.

وأوضحت القناة الإخبارية، أن حماس تطالب بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة كشرط للتوصل إلى اتفاق.

وأخبر مسؤول دبلوماسي "كان" أن هناك بعض التقدم في المحادثات.