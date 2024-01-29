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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق إيجابي من واشنطن بشأن محادثات صفقة الرهائن الجديدة بين حماس وإسرائيل

الأسري
الأسري

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، إن المحادثات الأخيرة للوصول إلى صفقة إطلاق سراح الرهائن بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس "بناءة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الاعلام العبرية، بانتهاء اجتماع باريس بين مدير وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، ورئيس الموساد، ديفيد بارنيا،  ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل.

ووفقا لقناة "كان" الإخبارية، إن الاجتماع الرباعي ناقش صفقة رهائن كبيرة من شأنها أن تشهد في نهاية المطاف إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل توقف لمدة شهرين في القتال. 

وأوضحت القناة الإخبارية، أن حماس تطالب بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة كشرط للتوصل إلى اتفاق.

وأخبر مسؤول دبلوماسي "كان" أن هناك بعض التقدم في المحادثات.

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تقدم في المحادثات.. انتهاء اجتماع باريس بشأن صفقة الرهائن المحتملة بين إسرائيل وحماس

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