عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدعم الإصلاحات.. الهند تتوقع نمو اقتصادها 7% العام المقبل

الهند
الهند

توقعت وزارة المالية في الهند أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 7% في السنة المالية المقبلة وربما يتجاوز هذه الوتيرة خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بقطاع مالي قوي وإصلاحات تجارية.

وبحسب وكالة “سي ان بيب سي عربية”، تتطابق توقعات النمو للسنة المالية التي تبدأ في إبريل مع التقديرات الأخيرة التي وضعها محافظ البنك المركزي في دافوس، وهي أكثر تفاؤلاً من توقعات 6.3% في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين.

يُحتمل بشكل كبير أن ينمو اقتصاد الهند خلال السنوات المقبلة بمعدل أعلى من 7% مدعوماً بقوة القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية الأخيرة والمستقبلية الأخرى، وفقاً لما قالته وزارة المالية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية يوم الإثنين، وأضافت "يُعتبر الخطر المرتفع الناجم عن التوترات الجيوسياسية مثيراً للقلق".

أشارت الوزارة إلى أن المجالات ذات الأولوية للإصلاحات المستقبلية تشمل التعليم والصحة وأمن الطاقة وخفض عبء الامتثال الضريبي على الشركات الصغيرة وتحسين التوازن بين الجنسين في سوق العمل.

تعزيز الإنفاق الرأسمالي
توقعت الحكومة توسعاً بنسبة 7.3% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس، ما يجعل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

عززت الدولة الواقعة في جنوب آسيا الإنفاق الرأسمالي بنحو الثلث سنوياً في السنوات الثلاث الماضية، مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الطرق والموانئ ومحطات الكهرباء. كما ساهم النظام المصرفي القوي ومدخرات الأسر المعيشية في تمكين الدولة من تحقيق المزيد من النمو، حسبما قاله في. أنانثا ناجيسواران، كبير المستشارين الاقتصاديين في التقرير.

وقالت الوزارة إن النمو الأعلى سيدفع البلاد أيضاً إلى التطلع إلى أن تصبح اقتصاداً بقيمة 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، من 3.7 تريليون دولار حالياً.

المالية الهند اقتصاد البلاد السنة المالية وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

ترشيحاتنا

حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب.. دار الإفتاء ترد

متى 27 رجب 2024؟.. يبدأ من الأربعاء ودعاؤه مستجاب حتى مغرب الخميس

بلينكن يشيد بصفقة التبادل للأسرى ويرمي الكرة في ملعب حماس

أول تعليق من وزير الشباب والرياضة على خروج منتخب مصر|خاص

تخطى 30 مليون دولار.. قصة "مخطوطة ليستر" أغلى كتاب في العالم

غزة تضغط والاحتلال يناور| أسرار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون قصد.. نهاية مأساوية لشخص قفز من برج سكني في تايلاند

شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ