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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تناقش أضرار اتفاقية صومالي لاند وإثيوبيا

لجنة الشئون العربية
لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، الأضرار الناجمة على الدول العربية جراء الاتفاقية المبرمة بين جمهورية "صومالي لاند" وجمهورية أثيوبيا بشأن منح أثيوبيا مساحة 20 ك م كمنفذ لها تطل به على المحيط الأطلنطي.

شارك في الاجتماع السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية بالقطاع البرلماني.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رفض اللجنة القاطع لمحاولات التدخل في الشأن الصومالي، مشيرا إلى الوقوف بجانبها في بسط سيادتها على كامل أراضيها.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول جهود مصر عن طريق وزارة الخارجية في دعم الاستقرار بالصومال، ورفض كافة أشكال التقسيم أو التعدي على سيادتها.

وأعلن أحمد فؤاد أباظة، دعم لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، للدور الذي تقوم به القيادة السياسية في تحقيق أمن واستقرار دولة الصومال، ورفض كافة أشكال التدخل في شئونها.

وأكد أباظة، رفض ما تقوم به إثيوبيا في المنطقة، محذرا من أن ذلك يهدد عملية الاستقرار في القارة الأفريقية.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن هناك محاولات لاستفزاز مصر بداية من أزمة سد النهضة الإثيوبي وانتهاك الحقوق المائية لمصر، وصولا إلى التدخل في شئون الصومال.

وأعلن أباظة، مساندة جهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية في رفض الاعتداء على سيادة الصومال.

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