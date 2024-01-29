عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول لسكان النزهة الجديدة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز الطبيعي

رائحة الغاز الطبيعي
رائحة الغاز الطبيعي

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسي بشمال هوليوبوليس، في النزهة الجديدة يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024،  بدءاً من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الانتهاء من الأعمال.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، كما تؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء لن يتم قطع الغاز عن أي عميل.

وأكدت الشركة أنه وجب التنويه لطمأنة العملاء بشأن انتشار الرائحة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من اي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129، أو خدمة العملاء 19129.

تاون جاس وزارة البترول هوليوبوليس الصحفي مايكل عياد النزهة الجديدة الغاز الطبيعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية القطري يكشف تفاصيل مباحثات صفقة الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحماس

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء فى العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق

معرض الكتاب| الخط العربي في عهد السيسي: اهتمام ودعم

ركلة الوداع| أبو جبل تحت القصف.. هل قصد حارس المنتخب تسديد كرة الخروج من أفريقيا؟

القمة العالمية للحكومات 2024.. رئيس الإمارات يدعو أمير قطر للمشاركة

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ