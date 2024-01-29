البترول لسكان النزهة الجديدة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز الطبيعي

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسي بشمال هوليوبوليس، في النزهة الجديدة يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، بدءاً من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الانتهاء من الأعمال.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، كما تؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء لن يتم قطع الغاز عن أي عميل.

وأكدت الشركة أنه وجب التنويه لطمأنة العملاء بشأن انتشار الرائحة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من اي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129، أو خدمة العملاء 19129.