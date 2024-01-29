عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

أحمد سعد
أحمد سعد

علم “صدى البلد”، أن الفنان أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة مع فنانة شابة شهيرة، ولكنه لا يرغب في إعلان أي تفاصيل حاليا، حيث يفكر جديا في الزواج منها.

وأخبر أحمد سعد، بعض المقربين منه، بأنه ينوي الزواج من الفنانة الشابة، ولكنه ينتظر بعض الوقت للتعرف على بعضهما البعض خاصة أن تعارفهما كان منذ أسابيع قليلة.

طلاق أحمد سعد

وكانت علياء بسيوني، كشفت عن طلاقها من أحمد سعد بناءً على رغبته، وانتقدت تصرفه الذي تسبب في خراب بيتهما، مشيرة إلى قيامها بالتضحية بالكثير من الأمور حتى تستمر حياتهما وتبني بيتا لأسرة سعيدة.

أحمد سعد

يحل الفنان أحمد سعد، ضيفا على برنامج "sold out" والذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وذلك يوم 18 فبراير المقبل. 

الحلقة من المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام القادمة على مسرح الجمهورية بحضور الجمهور ، ويلي الحوار بين محمود سعد وأحمد سعد حفلة غنائية للاخير . 

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "بعتذرلك "،  عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى، و من إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

كان قد روج الفنان أحمد سعد، لأحدث أغانيه "بعتذرلك"، وذلك عن طريق نشر البرومو التشويقي للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا "وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا".

ولاقى البرومو العديد من التعليقات الإيجايبة من جمهوره ومحبيه ومنها: «من قبل ما نسمعها أكيد بتجنن إنت متألق كالعاده وصوتك بيدخل في قلوبنا» و«بتجنن احلي مغني واخلي صوت» و«بالانتظار» و«مبين عليها بتجنن» و«فعلا احمد سعد نمبر وان و».. أغنية "بعتذر لك "، تقول في مطلعها.

 

 

أحمد سعد طلاق أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

موضوعات متعلقة

بعد "كله وهم".. إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

تكسير عضم.. حنان مطاوع تعلن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

أبطال فيلم "رحلة 404” في ضيافة صاحبة السعادة .. اليوم

بملتقى الهناجر الثقافى.. الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب حلم يتحقق

بعد وفاة والدته .. شقيق ناهد السباعي يدخل المستشفى

حفلات عيد الحب.. منير في التجمع الخامس وروبي بلبنان وعلى الحجار يشعل وسط البلد

ذكرى ميلاد نادر جلال.. قدم مع الزعيم 11 فيلما وتفرغ للتلفزيون قبل وفاته

أخبار الفن: خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل .. لبلبة تبكى

ترشيحاتنا

وزير الخارجية القطري يكشف تفاصيل مباحثات صفقة الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحماس

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء فى العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق

معرض الكتاب| الخط العربي في عهد السيسي: اهتمام ودعم

ركلة الوداع| أبو جبل تحت القصف.. هل قصد حارس المنتخب تسديد كرة الخروج من أفريقيا؟

القمة العالمية للحكومات 2024.. رئيس الإمارات يدعو أمير قطر للمشاركة

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ