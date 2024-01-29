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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مفاجأة بشأن اختبارات الوظائف الحكومية 2024.. وهذه شروط التقديم

الوظائف الحكومية
الوظائف الحكومية

يتساءل عدد من المواطنين عن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف الحكومية الجديدة طبقا لما أورده قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بعد تأكيد صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز قرر بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم للوظائف الحكومية إلي 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.

التقديم في الوظائف الحكومية 2024 

ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا من 18 يناير من العام الجاري 2024.

شروط التعيين في الوظائف الحكومية في قانون الخدمة المدنية

ووفقا لقانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون الخدمة المدنية.

ويكون التعيين فى الوظائف عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.

قواعد الاعلان عن الوظائف الحكومية

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

اختبارات الوظائف الحكومية

وأكد الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين علي اساس الكفاءه الجدارة، وأنه لا مجال للمحسوبية والوساطة.

ونوه بأن اختبارات الوظائف تتم إلكترونيا بنسبة 100% مقسمة علي 4 أجزاء، وأن المشكلة التى نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريده على التقديم للوظائف وهذا غير حقيقي ولكن هذة المشكلة الي زوال في اقرب وقت.

وأضاف “الشيخ”، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، إن الجهاز عمل علي إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الاداريه ، بمسميات حديثه بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفيه بدون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحده التى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة.

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