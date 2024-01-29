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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام بدراوي: مصر غنية بقوة بشرية لتحقيق التنمية

حسام بدراوي
حسام بدراوي

أكد حسام بدراوي المفكر السياسي، أن التنمية في أي دولة لا تتم بالثورات وإنما بالإصلاح والرؤى الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوة.

 

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 وقال حسام بدراوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  الرؤى الاستراتيجية  للتنمية يتم وضع لها معايير قياس زمنية ومالية ".

أضاف حسام بداروي :" نملك من الثروات في مصر ما لا يتخيله الناس خاصة في الثروة البشرية "، مضيفا:"مصر دولة غنية وليست فقيرة ".

تابع حسام بدراوي :" مصر تمتلك أكبر تراث تاريخي حضاري في العالم ولدينا موقع استراتيجي ومناخ رائع ولدينا قدرة على انتاج الطاقة النظيفة ".

أكمل حسام بدرواي :" لدينا 65 % من الشعب المصري شباب وأطفال ولدينا قوة بشرية يمكن استخدامها بشكل افضل للإنطلاق وتحقيق المزيد من التنمية ".

بدراوي حسام بدراوي اخبار التوك شو التنمية مصر

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