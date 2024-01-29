حسام بدراوي: مصر غنية بقوة بشرية لتحقيق التنمية

أكد حسام بدراوي المفكر السياسي، أن التنمية في أي دولة لا تتم بالثورات وإنما بالإصلاح والرؤى الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال حسام بدراوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الرؤى الاستراتيجية للتنمية يتم وضع لها معايير قياس زمنية ومالية ".

أضاف حسام بداروي :" نملك من الثروات في مصر ما لا يتخيله الناس خاصة في الثروة البشرية "، مضيفا:"مصر دولة غنية وليست فقيرة ".

تابع حسام بدراوي :" مصر تمتلك أكبر تراث تاريخي حضاري في العالم ولدينا موقع استراتيجي ومناخ رائع ولدينا قدرة على انتاج الطاقة النظيفة ".

أكمل حسام بدرواي :" لدينا 65 % من الشعب المصري شباب وأطفال ولدينا قوة بشرية يمكن استخدامها بشكل افضل للإنطلاق وتحقيق المزيد من التنمية ".