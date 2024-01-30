نقص الحديد فى الجسم.. الأعراض والأسباب والعلاج

نقص الحديد في الجسم هو حالة تحدث عندما يكون مستوى الحديد في الجسم أقل من المستوى الطبيعي المطلوب.

ويعتبر الحديد أحد المعادن الهامة في الجسم، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والذي يساعد في نقل الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

أعراض نقص الحديد في الجسم

الإرهاق والضعف العام.

صعوبة التركيز والتعب العقلي.

الدوخة والدوار.

الصداع.

الشعور بالبرودة المستمرة.

الأظافر الهشة والتشققات في الزوايا.

الشعر الهش والتساقط.

تغيرات في الجلد مثل الجفاف والتشققات.



أسباب نقص الحديد في الجسم

النقص في استهلاك الحديد من الطعام، ويحدث ذلك في حالة النظام الغذائي الفقير في الحديد.

فقدان الحديد بسبب النزيف المستمر، مثل النزيف الحاد أو النزيف الداخلي.

زيادة حاجة الجسم للحديد خلال فترات النمو السريع، مثل فترة الحمل والرضاعة.

مشاكل في امتصاص الحديد في الجسم، مثل فرط نمو بكتيريا الأمعاء الضارة.



علاج نقص الحديد في الجسم

تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، والأسماك، والدواجن، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات.

تناول المصادر الغنية بفيتامين C، مثل الحمضيات والفواكه الطازجة والخضروات، لأنه يساعد في امتصاص الحديد.

تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد، بعد استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة.

عند الحاجة، يمكن أن يوصف الحديد بشكل حقن أو عن طريق الفم في حالات النقص الحاد.

مهمة أيضًا التأكد من أن الأعراض التي تشعر بها فعلاً مرتبطة بنقص الحديد، وذلك من خلال إجراء فحوصات وتحاليل الدم لقياس مستوى الحديد والهيموجلوبين ومؤشرات أخرى، يجب استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق ووصف العلاج المناسب لحالتك.