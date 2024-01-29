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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القوات المسلحة أنقذت الوطن.. أحمد موسى: موقفي لن يتغير وسأظل داعما لبلدي.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ الوطن في 2011.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "موقفي واضح وثابت وهو دعم مصر.. وموقفي لن يتغير وسأظل داعما لوطني".


وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "بعض الإعلاميين استضافوا المخربين والإرهابيين في 2011 وأظهروهم أبطالا"، موضحا: "يوم 28 يناير 2011 لا ينسى من ذاكرة الوطن... والخونة والقتلة تجمعوا في هذا اليوم".

 

وأكد الإعلامي أحمد موسى،: "كل من تطاول على القوات المسحلة والشرطة المصرية في يوم من الأيام لا أمان له"، مضيفا: "المجرم أبو العلا ماضي عندما تطول على مؤسسة وطنية وقفت له بالمرصاد.. ورئيس جهاز مؤسسة وطنية عريقة أجرى اتصالا هاتفيا معي وأكد لي أن أبو العلا ماضي كذاب".
 

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