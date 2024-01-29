القوات المسلحة أنقذت الوطن.. أحمد موسى: موقفي لن يتغير وسأظل داعما لبلدي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ الوطن في 2011.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "موقفي واضح وثابت وهو دعم مصر.. وموقفي لن يتغير وسأظل داعما لوطني".



وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "بعض الإعلاميين استضافوا المخربين والإرهابيين في 2011 وأظهروهم أبطالا"، موضحا: "يوم 28 يناير 2011 لا ينسى من ذاكرة الوطن... والخونة والقتلة تجمعوا في هذا اليوم".

وأكد الإعلامي أحمد موسى،: "كل من تطاول على القوات المسحلة والشرطة المصرية في يوم من الأيام لا أمان له"، مضيفا: "المجرم أبو العلا ماضي عندما تطول على مؤسسة وطنية وقفت له بالمرصاد.. ورئيس جهاز مؤسسة وطنية عريقة أجرى اتصالا هاتفيا معي وأكد لي أن أبو العلا ماضي كذاب".

