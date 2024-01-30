تعرف على آخر موعد للتقديم بالمنح التنافسية المقدمة من الصين

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بـ جامعة عين شمس، المنح التنافسية المقدمة من الصين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، مشيرة إلى أن المجالات هي "علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، بناء شبكات والاتصالات والمعلومات، الأمن السيبرانى، علوم الهندسة البحرية الميكانيكية او الكهربية، الهندسة الصناعية، العلاج الطبيعى، ودراسة اللغة الصينية وآدابها".

أخر موعد للتقديم بالمنح التنافسية

وأضافت جامعة عين شمس في بيان اليوم السبت، أن هذه المجالات بجانب التخصصات التي تخدم رؤية مصر 2030، مؤكدة أن أخر موعد للتقدم لهذه المنح بموقع الإدارة المركزية للبعثات يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.

ولفتت جامعة عين شمس إلى أن الذي يرغب في الاطلاع على كافة شروط التقدم والمستندات المطلوبة يجب عليه مراجعة الموقع الإلكتروني.

وتشارك كلية التربية النوعية جامعة عين شمس في فاعليات الملتقى الإبداعى الخامس لكليات التربية النوعية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والدكتور محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كانت فعاليات الملتقى الإبداعى الخامس لكليات التربية النوعية بدأت أمس الأحد الموافق 2024/1/28 م فى رحاب جامعة بنها وتستمر حتى يوم الخميس 2024/2/1.

وتشارك كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بوفد رفيع المستوى يضم كل من أ.م.د يحى الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية، الدكتور أحمد سالم أستاذ التربية الموسيقية، دكتور مصطفى أمين مدرس تكنولوجيا التعليم، ماهر سالم أمين الكلية، علاء عبد المرضي مدير مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي إطار رفع كفاءة وتنمية وتطوير مهارات وقدارت أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب جامعة عين شمس، تنظم الكلية مجموعة من ورش العمل المجانية لأعضاء الجهاز الإدارى والعاملين بالكلية، وذلك تحت رعاية د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية وإشراف د. هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، والدكتور بهاء إبراهيم عبد الحافظ الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات.

تتضمن ورش العمل التى تستمر لمدة ٤ أيام ( مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word - آداب وأخلاقيات المهنة - مهارات التعامل مع الجمهور - نشر الوعي بثقافة الجودة - إدارة الأزمات والكوارث ) ، وتستغرق الورشة الواحدة ٣ ساعات من العاشرة صباحا للواحدة ظهرا ، أثناء فترة الدوام، وسيتم تقييم المتدرب في نهاية الورشة ويحصل على شهادة حضور الورشة.

ونظمت كلية الاداب جامعة عين شمس مجموعة من ورش العمل المجانية لأعضاء الجهاز الإدارى والعاملين بالكلية ،وذلك تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية وتحت إشراف الدكتورة هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية ،الدكتور بهاء إبراهيم عبد الحافظ الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات.

يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة وتنمية وتطوير مهارات وقدارت أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب جامعة عين شمس.

تتضمن ورش العمل التى تستمر لمدة ٤ أيام ( مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word - آداب وأخلاقيات المهنة - مهارات التعامل مع الجمهور - نشر الوعي بثقافة الجودة - إدارة الأزمات والكوارث ) ، وتستغرق الورشة الواحدة ٣ ساعات من العاشرة صباحا للواحدة ظهرا ، أثناء فترة الدوام، وسيتم تقييم المتدرب في نهاية الورشة ويحصل على شهادة حضور الورشة.

يحاضر في الورش كل من ا.د حنان كامل عميدة الكلية ، ا.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد، د محمود طارق المدرس بقسم المكتبات ونظم المعلومات، ا. هشام جمعة مدير وحدة الدفاع المدني.

وقد بدات ورش العمل التى تعقد يوميا خلال هذا الأسبوع بورشة عمل بعنوان : " مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word " قدمها د محمود طارق المدرس بقسم المكتبات ونظم المعلومات، وقد شهدت الورشة إقبالا كبير من أعضاء الجهاز الإدارى والموظفين .