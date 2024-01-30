يونس مرسي وجيلان يطرحان البوستر الدعائي لـ«هفوق لنفسي»

طرح المطرب الشاب يونس مرسي البوستر الدعائي لأحدث أغانيه بعنوان “هفوق لنفسي”، وهو ديو يجمعه بالمطربة الصاعدة جيلان الزين، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القادمة على جميع منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية.

وصور يونس الأغنية علي طريقه الفيديو كليب في شكل فيلم قصير وبشكل مختلف في عدد من المواقع المختلفة علي مدار يومين متتاليين .

"هفوق لنفسي" من كلمات يحيي مرسي وألحان مصطفي شكري وتوزيع اسلام مونتي وميكس وماستر ماهر صلاح وإخراج مروان مصطفي.

الأغنية فكرة مختلفة عما يقدم علي الساحة هذه الفتره فمنذ فتره طويلة لم يقدم فنان عملاً فنياً مصوراً يخاطب فيه الجمهور قياساً علي نفسه بأن يبدا من جديد بكل طموح مهما كانت الصعوبات وان يتغلب علي الفشل واليأس ويبتعد عن كل ما يجعله غائب عن الدنيا ليتحدي نفسه ويخاطبها بأنه هيفوق ويتغير .

وانتشر مقطع من الأغنيه يردده رواد السوشيال ميديا قبل طرح الأغنيه كاملة، وكلماته هي: “هفوق أنا لنفسي سهل تاني .... هقف على رجلي لسا كتير... قصادي حاجات ومن الضروري هعيد تفكير”.

كما يُحضر يونس خلال هذه الفترة للعديد من المشاريع الغنائيه الذي يقوم بالتجهيز لها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والمواعين للاستقرار عليها وطرحها خلال صيف 2024.