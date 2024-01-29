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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على إيرادات السينما أمس والأفلام المتصدرة

الحريفة
الحريفة

سجلت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات تراجعا في الإيرادات نسبيا عن الأيام السابقة، محققة إيرادات بلغت 3 ملايين و121 ألف جنيه عن أمس الأحد، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.


تصدر فيلم الحريفة قائمة الإيرادات في الأسبوع الرابع على التوالي محققا مليون و505 آلاف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم رحلة 404 بـ556 ألف جنيه، بينما جاء فيلم الإسكندراني في المركز الثالث بـ423 ألف جنيه، وحقق فيلم أبو نسب 355 ألف جنيه مما يجعله في المركز الرابع.
 

فيلم ليلة العيد يحقق 45 ألف جنيه.. و8 آلاف فقط لـ«أنا وابن خالتي»
ووصلت إيرادات فيلم مقسوم لـ65 ألف جنيه، ليأتي في المركز الخامس في قائمة الإيرادات، يليه فيلم شماريخ بـ58 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم عادل مش عادل والذي سجل 51 ألف جنيه، أما فيلم ليلة العيد فحقق 45 ألف جنيه.


وفي المركز العاشر جاء فيلم «أنا وابن خالتي» بـ8 آلاف جنيه، يليه فيلم الملكة بـ4.5 آلاف جنيه، أما المركز الأخير من نصيب فيلم ليه تعيشها لوحدك بـ3.5 ألف جنيه.

فيلم الحريفة

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