عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مولد الرفاعي.. البيومية تشارك في ثالث أيام الاحتفال بذكرى أبو العلمين

شيخ الطريقة الرفاعية
شيخ الطريقة الرفاعية واحتفالات مولد الرفاعي

مولد الرفاعي، واصلت الطريقة الرفاعية وشيخها طارق ياسين احتفالاتها بذكرى مولد الإمام أحمد الرفاعي، بمسجده بحي القلعة، والذي يمتد حتى الخميس المقبل الموافق الأول من فبراير 2024، بحضور عدد من أتباع الطرق الصوفية.

الصوفية يحتفلون بمولد الرفاعي 

وشارك في احتفال اليوم، الطريقة البيومية الأحمدية وشيخها أحمد حامد فضل، والتي أقامت حضرتها داخل مسجد الرفاعي.

مولد الإمام أحمد الرفاعي .. الصوفية تحتفي بـ شيخ الطرائق بعد غدٍ

فيما أقيمت أمس الأحد، حضرة أبناء الطريقة الرفاعية أولاد الشيخ السيد المحمدي الرفاعي نائب السادة الرفاعة عن حي السيدة زينب،  وتخللها زيارة أبناء الطريقة الرفاعية من دولة ليبيا الشقيقة، وبدأت الاحتفالات بمشاركة الطريقة الجازولية وشيخها سالم الجازولي.

حضرة الطريقة البيومية بمسجد الرفاعي

وحول قصة بناء مسجد الرفاعي فبحسب مصطفى زايد الباحث المتخصص في الشأن الصوفي، فمن أجل أن يخرج بناء مسجد الرفاعى بهذا الجمال الذي نشاهده تم إنشاء مدرسة لدراسة الفنون الجميلة بدرب الجماميز على يد الأمير يوسف كمال عام  ١٩٠٥ لإعداد جيل متخصص فى أعمال الأرابيسك والزجاج، حتى يستطيعوا تنفيذ جامع الرفاعي على مستوى يليق بمسجد السلطان حسن الذى يعد من روائع العمارة المملوكية.

احتفالات الصوفية بمولد الرفاعي 

وأوضح أن من أشار على الأمير يوسف كمال بناء تلك المدرسة هى أمينة هانم إلهامي الملقبة (بأم المحسنين ) زوجة الخديو توفيق ووالدة الأمير محمد علي والخديوي عباس حلمي الثاني، لأنها كانت محبة للشيخ أحمد الرفاعي وشاركت مع خوشيار هانم ام الملك فؤاد في الاهتمام ببناء المسجد. 

حضرات الصوفية بمولد الرفاعي 

ولفت إلى أن الإمام أحمد الرفاعي كان موجودا في مصر فترة حكم الدولة العبيدية لمصر وكان يلقب بـ ( صاحب مصر )، حيث ذكر فى كل من مخطوط تحفة الوارد لابن قنفد الفلسطينى ( 810) ه‍، وكتاب (الفخرى)   لكاتبه المرزوي الأزروقاني وفي مخطوط مختصر البيان فى نسب ال العدنان لابن خلدون يقول إن الشافعى عندما فر من بغداد فر في اتجاه أحمد الرفاعي والمعروف أن الشافعى خرج من بغداد إلى مصر. 

مولد الرفاعي الطريقة الرفاعية مولد الإمام أحمد الرفاعي مسجد الرفاعي قصة بناء مسجد الرفاعي الطريقة البيومية الأحمدية احتفالات الصوفية بمولد الرفاعي حضرات الصوفية بمولد الرفاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

موضوعات متعلقة

مولد الرفاعي.. حلقات الذكر الجازولية في أول أيام ذكرى أبو العلمين|صور

مولد الرفاعي.. بدء احتفالات الطرق الصوفية بذكرى أبو العلمين في القلعة

ترشيحاتنا

تحرك مفاجيء في أسعار اللحوم .. رئيس شعبة القصابين يوضح

أول تعليق من حماس على اقتراب إتمام صفقة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي

حكم التلفظ بعبارة: "ربنا افتكره".. دار الإفتاء تجيب

ميسي وسواريز.. حفلة أهداف في قمة الهلال السعودي وانتر ميامي الأمريكي

رحيل فيتوريا| غضب مصري عقب الخروج الإفريقي.. وشرط جزائي يعيق فسخ عقد مدرب المنتخب

مولد الرفاعي.. البيومية تشارك في ثالث أيام الاحتفال بذكرى أبو العلمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ