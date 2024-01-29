مولد الرفاعي.. البيومية تشارك في ثالث أيام الاحتفال بذكرى أبو العلمين

مولد الرفاعي، واصلت الطريقة الرفاعية وشيخها طارق ياسين احتفالاتها بذكرى مولد الإمام أحمد الرفاعي، بمسجده بحي القلعة، والذي يمتد حتى الخميس المقبل الموافق الأول من فبراير 2024، بحضور عدد من أتباع الطرق الصوفية.

الصوفية يحتفلون بمولد الرفاعي

وشارك في احتفال اليوم، الطريقة البيومية الأحمدية وشيخها أحمد حامد فضل، والتي أقامت حضرتها داخل مسجد الرفاعي.

فيما أقيمت أمس الأحد، حضرة أبناء الطريقة الرفاعية أولاد الشيخ السيد المحمدي الرفاعي نائب السادة الرفاعة عن حي السيدة زينب، وتخللها زيارة أبناء الطريقة الرفاعية من دولة ليبيا الشقيقة، وبدأت الاحتفالات بمشاركة الطريقة الجازولية وشيخها سالم الجازولي.

حضرة الطريقة البيومية بمسجد الرفاعي

وحول قصة بناء مسجد الرفاعي فبحسب مصطفى زايد الباحث المتخصص في الشأن الصوفي، فمن أجل أن يخرج بناء مسجد الرفاعى بهذا الجمال الذي نشاهده تم إنشاء مدرسة لدراسة الفنون الجميلة بدرب الجماميز على يد الأمير يوسف كمال عام ١٩٠٥ لإعداد جيل متخصص فى أعمال الأرابيسك والزجاج، حتى يستطيعوا تنفيذ جامع الرفاعي على مستوى يليق بمسجد السلطان حسن الذى يعد من روائع العمارة المملوكية.

احتفالات الصوفية بمولد الرفاعي

وأوضح أن من أشار على الأمير يوسف كمال بناء تلك المدرسة هى أمينة هانم إلهامي الملقبة (بأم المحسنين ) زوجة الخديو توفيق ووالدة الأمير محمد علي والخديوي عباس حلمي الثاني، لأنها كانت محبة للشيخ أحمد الرفاعي وشاركت مع خوشيار هانم ام الملك فؤاد في الاهتمام ببناء المسجد.

حضرات الصوفية بمولد الرفاعي

ولفت إلى أن الإمام أحمد الرفاعي كان موجودا في مصر فترة حكم الدولة العبيدية لمصر وكان يلقب بـ ( صاحب مصر )، حيث ذكر فى كل من مخطوط تحفة الوارد لابن قنفد الفلسطينى ( 810) ه‍، وكتاب (الفخرى) لكاتبه المرزوي الأزروقاني وفي مخطوط مختصر البيان فى نسب ال العدنان لابن خلدون يقول إن الشافعى عندما فر من بغداد فر في اتجاه أحمد الرفاعي والمعروف أن الشافعى خرج من بغداد إلى مصر.