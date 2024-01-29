أول تعليق من حماس على اقتراب إتمام صفقة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي

قال القيادي في حماس محمد نزال، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يتم تسليم حماس في الساعات المقبلة التصور الذي خرج من اجتماع باريس بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القيادي في حماس في تصريحات إعلامية، أن التصور الذي خرج من اجتماع باريس كان على أساس التصورات التي قدمتها حركة حماس.

وأشار نزال إلى أنه من المتوقع أن تتوصل قيادة حركة حماس إلى تصور نهائي بشأن المقترح الذي سيقدمه اجتماع باريس، لافتا إلى أنه ليس لدينا مشكلة بالهدنة على مراحل بشرط أن تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم.

وقال القيادي في حماس إنه لا يمكن أن تقبل الحركة استمرار العدو الإسرائيلي في احتلال مناطق بقطاع غزة بعد وقف الحرب، ونحن قادرون على دحره كما دحرته المقاومة عام 2005.

وأشار إلى أن الأطراف الضامنة للمفاوضات تتحمل مسؤولية إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أي اتفاق.

وأفادت شبكة NBC News نقلا عن مصدر مطلع على محادثات باريس بشأن الرهائن في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا على إطار عمل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وأضاف المصدر المطلع على المحادثات في باريس، أنه سيتم تقديم مسودة إطار العمل للاتفاق الجديد بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار إلى حركة حماس اليوم.