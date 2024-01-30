عيد ميلاد سعد الصغير.. أزمات ونجاحات وضعته في مرمى النيران

يصادف اليوم ٣٠ يناير عيد ميلاد الفنان سعد صغير نجم الأغنية الشعبية الذي لقبه العديد بابن البلد الطيب، وفي هذه السطور نقدم أبرز المعلومات عن " سعد الصغير".

انطلقت شهرته الغنائية مطلع الألفية الثانية، بإطلاقه أغنية "اصحى فوق"، وقدم العديد من المسلسلات منها، “مبروك جالك قلق 2006، راجل وست ستات 2008، دلع بنات 2014 والبرامج مثل من غير زعل، وسعد وسعد”.

بالإضافة إلى عدد من الأفلام منها، ولاد البلد 2010، شارع الهرم 2011، حصل خير 2012، الآنسة مامي 2012 وكان دوره في الفيلم ضيف شرف، 30 يوم في العز 2016.

ونالت أغنية "بحبك يا حمار" التي قدمها ضمن فيلم "عليا الطرب بالتلاتة" انتقادات كثيرة واتهامات بأنها مسفة، إلا أن سعد الصغير دافع عنها، مؤكدا أنها تعلي من شأن الحيوان.

أشهر أزمات سعد الصغير

أزمته مع مصطفى كامل:

قام السعد الصغير والفنان مصطفى كامل بتبادل الاتهامات بعد أن سخر مصطفى كامل من غناء سعد الصغير وقال إنه كان "مرمطون" في مكتبه، فحرر سعد ضده محضر، فقام كامل بتحرير بلاغ يتهم فيه الصغير بالسب والقذف، وفي لقاء في برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة قال أنه يعتذر للفنان مصطفى كامل.

أزمته مع تامر أمين:

بدأت الخلافات بين الإعلامي تامر أمين والفنان سعد الصغير بعد أن هاجم الأول في برنامجه، سعد الصغير بسبب علاقاته النسائية المتعددة وعلاقته بالراقصة شمس، ليرد الصغير عليه ويؤكد أن تامر أمين يدعي الفضيلة، ولكنه يسهر في الأماكن التي يغنى بها، وتجلس معه سيدات، مثل التي يعرفها هو، ولكنه غير مرئي للجمهور وربنا ستره على حد قوله.

حرمانية بناءه لمسجد:

أعلن سعد الصغير عن بنائه مسجد في منطقته شبرا الخيمة قام الكثيرون برفض هذا الأمر واعتبروه حرام لأن المسجد تم تشييده من أموال الأفراح والملاهي الليلية التي يعمل بها.

وقال سعد في أحد اللقاءات التلفزيونية على قناة المحور أنه ذهب لصاحبة الأرض وقال لها أنه يريد الأرض ليبني عليها مسجدا ولم يكن معه فلوس وقتها، فأهدته الأرض بدون أية أموال، وقال إنه بناه حتى يتوب عليه الله من الذنوب التي فعلها.