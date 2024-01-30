عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الموقف الخاص بشبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بشبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن والمنطقة المحيطة، وذلك خلال ترؤسها للاجتماع المُنعقد اليوم بحضور  شركات المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

فيما وقد بدأ الاجتماع باستعراض الموقف الحالى لمشروع تطوير عواصم المدن الذى ينفذه صندوق التنمية الحضرية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، على قطعتين ، بمساحة ٦٠ فدان للقطعة الأولى التى تضم ٩٦ عمارة سكنية بعدد ١٩٢ وحدة سكنية ، و ١٠٣ فدان للقطعة الثانية تضم ١٤٣ عمارة باجمالى ٢٨٦ وحدة سكنية علاوة على إنشاء مبانى خدمية ومسجد و وحدة صحية وسوق بالقطعتين ..

وفى سياق متصل،، بحثت " محافظ دمياط " خطة مد شبكات المياه والصرف الصحى لتغطية المشروع والمنطقة المحيطة بتلك الخدمات ، حيث اطلعت على مخططات التنفيذ التى تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والخطط الزمنية للمشروعات وتحديد أنسب المسارات لخطوط المرافق لتحقيق هذا المخطط..

كما اطلعت " الدكتورة منال عوض " على الموقف الخاص بشبكات الغاز ، والكهرباء والاتصالات ،، كما ناقشت عدد من المحاور المُتعلقة بهذا الملف وذلك لتلافى اى معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ ،وأكدت " محافظ دمياط " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لدراسة كافة المقترحات وتنفيذ المخططات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال بهذا المشروع القومى،  و تعزيز المنطقة بتلك الخدمات..

دمياط التنمية الحضرية الإدارات المعنية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتورة منال عوض الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

تعرف على آخر تطورات معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء دمياط

محافظ دمياط تستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون المشترك

إزالة 17 حالة تعد بكفر البطيخ وسعد خلال ثاني حملات الموجة بدمياط

عبر ميناء دمياط.. تفاصيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا

لا للبلاستيك أحادى الاستخدام بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج

ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة حاويات وبضائع عامة

إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بفارسكور في أولى حملات الموجة الـ22

منع مراكب الصيد بعزبة البرج من الخروج لسوء حالة الطقس بدمياط

ترشيحاتنا

معرض الكتاب يتخطى المليون ونصف زائر بعد 5 أيام من استقبال الجمهور

تحرك عاجل من الأمم المتحدة لصالح ضحايا العنف الجنسي في حرب غزة

احذروا عواصف رعدية.. 6 نصائح مهمة يجب اتباعها لحمايتك من البرد

خروج حامل اللقب.. كوت ديفوار تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا على حساب السنغال

البنتاجون: هجوم الأردن يحمل «بصمات» حزب الله العراقي.. والمسيرة المستخدمة «إيرانية»| تقرير

يونس مرسي وجيلان يطرحان البوستر الدعائي لـ«هفوق لنفسي»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفيديو جديد.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

أغرب من الخيال.. تصريح مسئول سابق في الجيش الأمريكي بشأن الكائنات الفضائية

عودة شيرين لـ حسام حبيب بهذا الموعد.. خبير أبراج يكشف التفاصيل

بدون قصد.. نهاية مأساوية لشخص قفز من برج سكني في تايلاند

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ