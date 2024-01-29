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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجأة بشأن استقالة حازم إمام من اتحاد الكرة.. فيديو

حازم إمام
حازم إمام

تحدث محمود فؤاد، الناقد الرياضي، عن استقالة حازم إمام من اتحاد الكرة المصري بعد هزيمة المنتخب أمام الكونغو الديموقراطية وخروجه من بطولة الأمم الأفريقية 2024.

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وقال فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حازم إمام كان هيقدم استقالته بعد هزيمة المنتخب أمس أمام الكونغو الديموقراطية، ولكن أحد أعضاء اتحاد الكرة نصحه بعدم الإفصاح حاليا عن القرار إلا بعد العودة إلى مصر".

وطالب الناقد الرياضي، بضرورة محاسبة اتحاد الكرة عن ما حدث خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة هو السبب الرئيسي في أداء المنتخب الوطني خلال البطولة الأفريقية.

وأضاف فؤاد: " الجميع شعر بأن مدرب المنتخب فيتوريا مدرب عالمي مثلما اوضح حازم إمام، لكن حازم إمام باع الوهم للمصريين".
 

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