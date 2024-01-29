رضا عبدالعال: حازم إمام يتحمل مسئولية خروج المنتخب من أمم أفريقيا

حمل رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر مسئولية خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن حازم إمام عضو اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية خروج المنتخب من أمم إفريقيا لأنه السبب في التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ".

وأضاف :"حازم إمام ورط منتخب مصر في التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا الذي فشل في الاختبارات الحقيقة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ".