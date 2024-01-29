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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية لتبادل الخبرات العلمية

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية

وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة واللواء أركان حرب سامي مصطفي مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مشترك لتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية وتحقيق التعاون المثمر فى مختلف المجالات، تحت رعاية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

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ويهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثى المشترك بين جامعة القاهرة وإدارة الحرب الكيميائية، وتبادل الاستشارات الفنية فى مختلف المجالات العلمية والدراسات البحثية التطبيقية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العملية والبحثية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية, وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية والمحلية.


 

وحضر فعاليات التوقيع الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، ووكلاء وروساء أقسام كلية العلوم، كما حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة.


 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حجم تعاون جامعة القاهرة في السنوات الاخيرة مع مؤسسات الجيش المصري العتيد بلغ أوسع دائرة مشاركة وتعاون في مختلف المجالات، قائلا إن التعاون اليوم هو مرحلة لمزيد من التعاون ومزيد من العطاء المتبادل مع جيش مصر العتيد الذي يعد من أقوى الجيوش العالمية من أجل بلدنا العظيم تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق اول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر.


 

من جانبه، قال اللواء أركان حرب سامي مصطفي مدير إدارة الحرب الكيميائية، إن بروتوكول التعاون الجديد يأتي كتتويج للتعاون المسبق والمستمر بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة، مؤكدًا أن القوات المسلحة تفتح أذرعها أمام كل مؤسسات الدولة لتطوير بلدنا إلى الأمام.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية4
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية4
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية3
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية3
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية2
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية2
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية1
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية1
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية
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