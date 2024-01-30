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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. تفاصيل صفقة الرهائن الجديدة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

الأسري الإسرائيليين
الأسري الإسرائيليين لدي حماس

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات، أنه تم الاتفاق على إطار واسع لـ إطلاق سراح الرهائن واحتمال وقف إطلاق النار بين المفاوضين في باريس في نهاية هذا الأسبوع.

وقال المسؤول لـ CNN، إنه على الرغم من وجود إطار عمل أساسي يشعر المفاوضون أن بإمكانهم المضي قدما فيه، إلا أن "التفاصيل سيكون من الصعب للغاية" العمل عليها.

وعلى الرغم من أن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار، يوم الاثنين، إلى أن هناك مخاوف بشأن "الشروط غير المقبولة". 

ونفت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل وافقت على صفقة جديدة للرهائن.

وقال المسؤول لـ CNN، إن المخابرات المصرية سلمت اليوم الاثنين، الإطار الذي تم الاتفاق عليه إلى حركة حماس في رفح.

ووفقا لشبكة CNN، يدعو الإطار إلى تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن المدنيين خلال فترة توقف مدتها 6 أسابيع، مع إطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل مقابل كل رهينة مدني يعود من غزة. 

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسجونين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلي مقابل جنود الجيش الإسرائيلي، ومن الممكن حدوث توقف أطول بعد الأسابيع الـ 6 للمراحل اللاحقة.

ويتكون الإطار من مزيج من المقترحات المختلفة المقدمة من إسرائيل وحماس وقطر ومصر، إلى جانب أفكار إضافية من الولايات المتحدة، واختلفت المقترحات حول مدة الوقفة ونسب تبادل الأسرى والرهائن.

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