حماس تعلن شرطين لنجاح صفقة تحرير الرهائن مع الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن وفد من الحركة زار مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت وتم استعراض آخر تطورات معركة طوفان الأقصى والأوضاع في فلسطين المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة.

أشاد المجتمون بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتمسكه بأرضه في مواجهة مشاريع التهجير الإسرائيلية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 115 يوماً.

وأضاف البيان أن الجانبين وجهوا التحية لأبطال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيدين بمهارة وكفاءة وشجاعة رجال المقاومة في الميدان، حيث يتصدون لقوات الاحتلال بكل اقتدار ويكبدونهم خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية، مؤكدين أن المقاومة كفيلة بدحر الإحتلال عن أرضنا والدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكد المجتمعون على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات القوات الإسرائيلي من قطاع غزة قبل إجراء أي عملية تبادل للأسرى من الجانبين، وعلى قاعدة الكل مقابل الكل.

وطالب المجتمعون بفتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود وتوفير المساكن الجاهزة والخيام لأهلنا الصامدين في مناطق القطاع كافة.

ورحب الجانبان بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والَّذي ثبت الاتهام للكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية، مطالبين المجتمع الدولي بإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونتطلع إلى قرارات نهائية للمحكمة بإدانة الكيان الصهيوني بإرتكابه جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية ومحاسبة قادته على هذه الجرائم الوحشية.

كما أدان الاجتماع بشدة حملة التحريض الإسرائيلي-الغربي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا )، واستنكروا التجاوب الأمريكي وبعض الدول الغربية، حيث أقدمت على وقف تقديم الدعم المالي للوكالة الدولية، مؤكدين أن هذا الموقف يشكل تصعيداً خطيراً على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهو امتداد لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة.

وجدد المجتمعون تمسكهم بالوكالة الدولية، وطالبا المجتمع الدولي بمواصلة دعم ميزانية الوكالة لتقوم بواجباتها نحو شعبنا لحين تطبيق القرار الدولي 194 وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم الأصلية في فلسطين.

وأكدوا على أهمية توحيد الصف الفلسطيني عبر تشكيل قيادة وطنية موحدة لشعبنا لحين إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة توافق وطني تشرف على إعادة إعمار قطاع غزة وتعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني جديد من الداخل والخارج ومن ثم وضع استراتيجية وطنية واحدة لمواجهة الإحتلال والإستيطان والتهويد والتهجير وحماية الحقوق والمقدسات ومواصلة المقاومة والنضال حتى التحرير والعودة والاستقلال.