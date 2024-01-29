13 موظفا..CNN تكشف عن ملفات استخباراتية إسرائيلية تزعم مساعدة الأونروا لـ حماس

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن إسرائيل تزعم تورط 13 موظفًا من وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة في غزة، كانوا مرتبطين بهجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، وشاركوا بصفات مختلفة، بدءًا من التورط في اختطاف الرهائن إلى الطلب منهم إنشاء غرفة عمليات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وتوظف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أكثر من 13,000 شخص في غزة وتقدم الدعم الإنساني للقطاع.

ولم تتمكن CNN من الاطلاع على المعلومات الاستخبارية التي تكمن وراء ملخص الادعاءات، ولا يمكنها تأكيد ادعاءات إسرائيل بشأن الموظفين وتعامل وكالة الأونروا مع حماس والجماعات الأخرى العاملة في غزة.

ومن بين موظفي الأونروا الـ 13 الذين يزعم أنهم مرتبطون بهجوم حماس، تزعم الوثيقة الإسرائيلية أن 10 منهم كانوا من نشطاء حماس، و2 من نشطاء الجهاد الإسلامي الفلسطيني وواحد لم يتم تحديد هويته.

وتعتقد إسرائيل أن 6 من موظفي الأونروا تسللوا إلى إسرائيل كجزء من الهجوم، و4 متورطون في اختطاف إسرائيليين، وتمت دعوة 3 آخرين من موظفي الأونروا عبر رسالة نصية قصيرة للوصول إلى منطقة التجمع في الليلة التي سبقت الهجوم وتم توجيههم لتجهيز بالأسلحة"، لكن لم يتم التأكد من وجودهم في 7 أكتوبر.

وتزعم إسرائيل أيضًا أن موظفًا واحدًا على الأقل في الأونروا قدم الدعم اللوجستي للهجوم.

وهذا الملخص جزء مما تم تقديمه للسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو والمبعوث الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، مع رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، بحسب المسؤول الإسرائيلي لـ CNN.

ومن جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة لم تتسلم الملف، وأن الأونروا تعمل في غزة بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي هيئة تصويت للدول الأعضاء.