بلينكين: نحذر كل من يحاول توسيع الصراع في الشرق الأوسط.. سنرد بحزم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن البيئة في الشرق الأوسط خطيرة كما كانت في المنطقة 'منذ عام 1973 على الأقل، وربما حتى قبل ذلك'، مشددًا على الجهود الأمريكية لمنع التصعيد.

وقال بلينكن، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الرد الأمريكي على الميليشيات المدعومة من إيران التي يُزعم أنها قتلت ثلاثة جنود احتياطيين بالجيش الأمريكي في الأردن “يمكن أن يكون متعدد المستويات، ويأتي على مراحل ويستمر بمرور الوقت”.

وحذر بلينكين كل من يحاول الاستفادة وتوسيع الصراع في المنطقة، سنرد بحزم على أي استهداف على قواتنا في المنطقة

واضاف 'نريد منع هذا الصراع من الانتشار، لذلك نحن عازمون على القيام بالأمرين معًا، وهو الدفاع عن شعبنا عندما يتعرض لهجوم، بينما نعمل في الوقت نفسه كل يوم لمنع الصراع من النمو والانتشار'. قال بلينكن.

وفيما يتعلق بالحرب في غزة، قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أيضا إنه ناقش “الجهود الجارية” لتحرير الرهائن الإسرائيليين وخلق “وقفة ممتدة” للقتال في القطاع خلال لقائه مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين.