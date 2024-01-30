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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة مسرعة تدهس فتاتين أثناء سيرهما بمصر الجديدة

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيبت فتاتان بإصابات متفرقة بعد دهس سيارة لهن اثناء سيرهما بمنطقة مصر الجديدة ، وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من تحديد وضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث ، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق .

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بوقوع حادث دهس سيارة مسرعة لفتاتين اثناء عبورهن الطريق بمنطقة مصر الجديدة .

علي الفور انتقل رجال الأمن وتم ضبط قائد السيارة واقتياده لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وتم نقل الفتاتين المصابتين إلى المستشفى لإسعافهما، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة التحقيق .

القاهرة حادث دهس سيارة مسرعة مصر الجديدة وقوع حادث منطقة مصر الجديدة ضبط قائد السيارة

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