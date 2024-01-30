سيارة مسرعة تدهس فتاتين أثناء سيرهما بمصر الجديدة

أصيبت فتاتان بإصابات متفرقة بعد دهس سيارة لهن اثناء سيرهما بمنطقة مصر الجديدة ، وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من تحديد وضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث ، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق .

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بوقوع حادث دهس سيارة مسرعة لفتاتين اثناء عبورهن الطريق بمنطقة مصر الجديدة .

علي الفور انتقل رجال الأمن وتم ضبط قائد السيارة واقتياده لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وتم نقل الفتاتين المصابتين إلى المستشفى لإسعافهما، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة التحقيق .