تدخلت لفض مشاجرة بينهما.. مقاول يطلق الرصاص على زوجة شقيقه

شهدت منطقة المعصرة جريمة قتل بعد ان تدخلت سيدة لفض مشاجرة بين زوجها وشقيقه للخلاف علي أرض فقام الاخير بإطلاق الرصاص عليها لتسقط قتيلة تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة .

تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغاً من الاهالي بوقوع مشاجرة ووجود قتيلة بمنطقه الدواجن دائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين مقاول سن ٤١ سنه وشقيقه سن ٣٤ سنة يعمل مقاول بسبب الخلاف علي ملكيه قطعة ارض ، واثناء ذلك تدخلت زوجه الثاني سن ٢٥ ربه منزل للفض بينهما فقام الاول باطلاق عيار ناري من طبنجه مما ادي الي حدوث اصابتها ووفاتها في الحال ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .