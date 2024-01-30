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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدٍّ واضح لروسيا والصين.. ارتفاع صادرات الأسلحة الأمريكية 50% في 2023

الاسلحة الامريكية
الاسلحة الامريكية

حققت شركات الدفاع الأمريكية 81 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأجنبية الجديدة العام الماضي، بزيادة تزيد عن 50% عن عام 2022، مع صفقات ضخمة حفزها الغزو الروسي لأوكرانيا في المقدمة.

وكانت أكبر الصفقات عبارة عن 3 مبيعات بقيمة حوالي 30 مليار دولار لطائرات هليكوبتر هجومية ونقل وقاذفات صواريخ بعيدة المدى لبولندا وألمانيا، حيث يسارع حلف شمال الأطلسي إلى تخزين أحدث الأسلحة في إطار التحدي الذي يواجهه الحلف. مع موسكو، وفقًا لأرقام وزارة الخارجية الامريكية التي حصلت عليها صحيفة بوليتيكو قبل نشرها رسميًا يوم الاثنين.

وتأتي هذه المبيعات مع احتدام الحرب في أوكرانيا، مما يثير المخاوف بشأن احتمال استهداف موسكو لدول أخرى. تعمل إدارة بايدن على اغتنام الفرصة في أوروبا وآسيا لإبعاد الدول عن واردات الأسلحة الروسية وزيادة التصنيع الدفاعي المحلي.

وقالت ميرا ريسنيك، التي تدير مكتب الأمن الإقليمي ونقل الأسلحة التابع لوزارة الخارجية، في مقابلة: “إن صناعة الدفاع الروسية تفشل وتستمر في الفشل”.

وأضافت أن التغلب على روسيا في سوق الأسلحة هو جزء من جهد أوسع لعزل موسكو وقدرتها التصنيعية، لإضعاف قواتها المحتشدة ضد أوكرانيا. كانت روسيا لعقود من الزمن ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، وكان عملاؤها الرئيسيون هم الهند والصين ومصر. لكن قدرتها الصناعية الدفاعية تضررت بسبب الحرب في أوكرانيا، وأصبح دورها كمورد عالمي رئيسي للأسلحة مهددا، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وقال ريسنيك: 'نرى أن حرمان صناعة الدفاع الروسية من الموارد التي تأتي من الصادرات، يساعد في المساهمة في الفشل الاستراتيجي الروسي في ساحة المعركة'.

وأكد مسؤولو الإدارة لسنوات أن صناعة الدفاع الروسية التي فرضت عليها العقوبات تخلق فرصة كبيرة لشركات الدفاع الأمريكية والغربية لأكل حصة موسكو في السوق.

وأبرمت الولايات المتحدة صفقة كبرى مع الهند في العام الماضي ــ اتفاق بقيمة 1.8 مليار دولار تقوم بموجبه شركة جنرال إلكتريك بإنتاج محركات في الهند ــ وكل ذلك في حين تسعى نيودلهي إلى النأي بنفسها عن روسيا، أكبر مورد للأسلحة لها.

وقال ريسنيك: 'إننا نشهد في 'الجنوب العالمي' قرارات صعبة حقيقية من جانب الشركاء للابتعاد عن المعدات الروسية'. 'نود أن نرى المزيد من الهند في هذا الشأن ونواصل العمل واستكشاف فرص التجارة الدفاعية المختلفة مع الهند.'

وتمثل المبيعات البالغة 81 مليار دولار التي توسطت فيها الحكومة الأمريكية زيادة بنسبة 56 في المائة، ارتفاعًا من 52 مليار دولار في السنة المالية 2022. ويعد إجمالي السنة المالية 2023 هو الأعلى منذ عام 2020 عندما لعب الرئيس السابق دونالد ترامب علنًا دور مندوب المبيعات الرئيسي للمعدات العسكرية الأمريكية. - وعندما أبرمت الولايات المتحدة في البداية صفقة ضخمة بقيمة 14 مليار دولار لإندونيسيا لشراء طائرات إف-15 من صنع بوينغ.

وبلغ إجمالي المبيعات التجارية المباشرة بين الدول وشركات الدفاع نفسها، والتي تميل إلى أن تكون أكثر غموضًا، 157.5 مليار دولار للعام المالي 2023، بارتفاع طفيف عن 153.6 مليار دولار في العام المالي 2022.

ومع وجود الحرب الروسية الأوكرانية على حدودها، كانت بولندا مسؤولة عن بعض أكبر الطلبات التي جاءت عبر وزارة الخارجية.

وأبرمت وارسو صفقة بقيمة 12 مليار دولار لشراء طائرات هليكوبتر من طراز AH-64E Apache، وهي صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لنظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة طويل المدى الذي تستخدمه كييف لإطلاق النار في عمق الخطوط الروسية؛ صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لأنظمة قيادة المعارك الجوية والدفاع الصاروخي المتكاملة؛ وصفقة بقيمة 3.75 مليار دولار لشراء دبابات القتال الرئيسية M1A1 Abrams.

وقدم حلفاء أوروبيون آخرون يشعرون بالقلق من روسيا طلبات كبيرة. وافقت ألمانيا على طلب بقيمة 8.5 مليار دولار لشراء مروحيات CH-47F Chinook وطلبية بقيمة 3 مليارات دولار لشراء صواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى من طراز AIM-120C-8. فقد أبرمت جمهورية التشيك صفقة لشراء طائرات وذخائر من طراز F-35 بقيمة 5.6 مليار دولار، وطلبت بلغاريا طائرات سترايكر بقيمة 1.5 مليار دولار، وتشتري النرويج مجموعة طائرات هليكوبتر متعددة المهام من طراز MH-60R بقيمة مليار دولار.

وستظهر الأهمية المتزايدة التي توليها أوروبا للحصول على أحدث الأسلحة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما يزور رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ مصنع الصواريخ التابع لشركة لوكهيد مارتن في ألاباما. كما جادل بايدن ومسؤولون آخرون بأن المساعدات الأمريكية لكييف تدعم الوظائف الأمريكية من خلال إنتاج الأسلحة، ويتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال إعادة تسليح الحلفاء الأوروبيين الآخرين الذين أفرغوا مخزوناتهم لدعم أوكرانيا.

وشملت الصفقات الآسيوية الكبرى طلب كوريا الجنوبية من طائرات F-35 بقيمة 5 مليارات دولار وطلبية بقيمة 1.5 مليار دولار من طراز CH-47F Chinook. تخطط اليابان لشراء طائرات E-2D Advanced Hawkeye للإنذار المبكر والتحكم المحمولة جواً بقيمة تزيد عن مليار دولار.

واستكشفت وزارة الخارجية والبنتاغون، اللتان تشرفان على المبيعات العسكرية الأجنبية، طرقًا لتسريع تلك المبيعات مع ارتفاع الطلب العالمي منذ الغزو الروسي عام 2022. وقال ريسنيك إن معظم التأخيرات ليست في وزارة الخارجية.

وقالت: 'أكثر من 95% من القضايا تمر عبر وزارة الخارجية خلال 48 ساعة'. 'هل هناك بعض الاعتبارات السياسية، 5%، التي يجب أن ندخل فيها والتي تتطلب تدقيقًا إضافيًا بموجب سياسة نقل الأسلحة التقليدية؟ نعم هذا موجود. نحن نأخذ وقتنا مع ذلك.

ولدى وزارة الخارجية صندوق خاص يهدف إلى المساعدة في مواجهة نفوذ بكين والذي يمكن استخدامه لدعم مشتريات الحلفاء والشركاء.

وقال ريسنيك إن واشنطن تسعى أيضًا إلى دفع الأرجنتين لشراء مقاتلات إف-16 مستعملة بدلًا من الطائرات الصينية جي إف-17.

ونقل عن المسؤولين في بوينس آيرس: 'إنهم يواصلون تقييم خياراتهم، لكننا بذلنا قدرًا كبيرًا من الجهد للتأكد من أن الأرجنتين لديها عرض تنافسي من الولايات المتحدة'.

وفي الوقت نفسه، بينما تعمل الولايات المتحدة على دعم حلفائها في تايوان ضد التهديدات المستمرة من الصين، لا يزال هناك تراكم للأسلحة الأمريكية بقيمة 19 مليار دولار للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وقال ريسنيك إن التفاوض على الصفقات النهائية وإنتاج المعدات يستغرق وقتاً – وترغب الإدارة في أن تستثمر صناعة الدفاع في قدراتها، حتى تتمكن من العمل بشكل أسرع.

وقال: 'نحن نتطلع إلى التأكد من أن هذا النوع من الاستثمارات التي نطلب من الصناعة القيام بها سيؤثر على الجداول الزمنية للتسليم لجميع الشركاء، بما في ذلك تايوان'.

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