عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي استهدف مقرا لحزب الله والحرس الثوري الإيراني قرب دمشق

قصف اسرائيلي
قصف اسرائيلي

قتل ثمانية أشخاص، بينهم عناصر في مجموعات موالية لطهران، الإثنين في قصف إسرائيلي استهدف مقراً لهذه المجموعات في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد لوكالة فرانس برس إن "قصفاً إسرائيلياً بثلاثة صواريخ استهدف مقراً لحزب الله والحرس الثوري الإيراني".

وأوضح في بيان لاحق "ارتفع عدد قتلى الاستهداف الذي يرجح أنه إسرائيلي لموقع في السيدة زينب بريف دمشق إلى 8 أشخاص بينهم سوريان اثنان على الأقل، أحدهما مرافق لأحد ضباط ميليشيا واثنان من مقاتلي حزب الله اللبناني"، بعدما كان أشار في حصيلة سابقة إلى مقتل سبعة.

وأوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء من جهتها أن "الكيان الإسرائيلي استهدف مركزاً استشارياً إيرانياً في منطقة السيدة زينب".

وبعد وقت قصير، كتب السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري في تعليق على منصة إكس "العدوان الصهيوني اليوم على جنوب مدينة دمشق لم يستهدف أي مركز استشاري" إيراني. ونفى أن يكون أي "من المواطنين والمستشارين الإيرانيين" قد أصيب جراء القصف.

وعدّلت وزارة الدفاع السورية بدورها بيانها الذي أفاد عن "شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق".

وبعدما أوردت أن القصف أدى "إلى ارتقاء عدد من المستشارين الإيرانيين وآخرين مدنيين ووقوع عدد من الجرحى"، ذكرت نقلاً عن المصدر العسكري ذاته أن القصف "أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين".

من جهته أعلن حزب الله مساء الإثنين مقتل اثنين من مقاتليه "على طريق القدس"، وهي العبارة التي يستخدمها لنعي عناصره الذين يقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد. 

الجولان السوري الحرس الثوري الإيراني العدوان الصهيوني العدو الصهيونى حزب الله اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

موضوعات متعلقة

CNN: محادثات واسعة النطاق للإفراج المحتمل عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

مستشار الأمن القومي الأمريكي مع عائلات الرهائن الأمريكيين في البيت الأبيض.. اليوم

بلينكين: نحذر كل من يحاول توسيع الصراع في الشرق الأوسط.. سنرد بحزم

تحرك عاجل من الأمم المتحدة لصالح ضحايا العنف الجنسي في حرب غزة

البنتاجون: هجوم الأردن يحمل «بصمات» حزب الله العراقي.. والمسيرة المستخدمة «إيرانية»| تقرير

قصف مدفعي إسرائيلي واشتباكات عنيفة جنوب خان يونس

صاروخ روسي يضرب منطقة كريمنشوك في أوكرانيا لليوم الثاني دون وقوع إصابات

تونس.. سقوط شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين

ترشيحاتنا

القاتل الصامت.. مأساة عروسين في البحيرة بعد ساعات من زفافهما

صلاة ليلة 18 رجب.. اعرف 7 حقائق عن ركعتين تغفر ذنوبك الكبيرة كلها

أسباب صادمة.. فرج عامر يكشف لماذا تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

شاهد.. راكب طائرة بالمكسيك يفتح الباب ويمشي على الجناح| ماذا حدث له؟

الولايات المتحدة تدرس خيارات الرد الانتقامي على الهجوم ضد القوات الأمريكية في الأردن

سيارة مسرعة تدهس فتاتين أثناء سيرهما بمصر الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص جدا.. سعر جمبسوت نيللي كريم في أحدث ظهور

الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا.. شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

أغرب من الخيال.. تصريح مسئول سابق في الجيش الأمريكي بشأن الكائنات الفضائية

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ