ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

ما مصير روي فيتوريا؟ .. يتساءل الكثير من جماهير الكرة المصرية عن موقف اتحاد الكرة من المدرب البرتغالي عقب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

وودع منتخب مصر، قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ 16 بعد التعادل مع الكونغو الدميقراطية واللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمت النتيجة لصالح المنتخب الكونغولي 8/7.

ما مصير روي فيتوريا؟

إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر أصبح مطلبا جماهيريا من قبل المصريين بعد الأداء المخيب للآمال والخروج المخزي الذي تعرض له الفراعنة، حيث يتحمل المدرب البرتغالي جزءا كبيرا من خروج المنتخب المصري.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة فإن مسئولي اتحاد الكرة في ورطة كبيرة؛ بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية أمام الكونغو الديمقراطية، خاصة في تحديد مصير روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

يحق فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي.

وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب الـ600 ألف دولار.

وفي حال عدم فسخ العقد مع المدرب البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.

يذكر أن عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر يمتد حتى عام 2026.

ما مكافأة مصر من كأس الأمم الإفريقية؟

وفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"الكاف"، سيحصل منتخب مصر على 800 ألف دولار مكافأة على مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن منتخب مصر تعادل في المباراة الأولى مع منتخب الموزمبيق بنتيجة (2-2)، ثم تعادل مع منتخب غانا (2-2)، ثم تعادل مع منتخب الرأس الأخضر بنفس النتيجة، ليصعد إلى دور الـ 16 والتقى منتخب الكونغو في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (1_1) في الوقت الأصلي للمباراة والوقت الإضافي، لتتجه إلى ركلات الترجيح وتنتهي لصالح الكونغو (8-7).

من هو مدرب مصر الجديد؟

قال محمد فضل، لاعب منتخب مصر السابق، إنه في حال رحيل فيتوريا، المدير الفني، عن المنتخب الوطني، فالأفضل أن يكون البديل الفرنسي هيرفي رينارد، لأنه مدرب كبير، ويرغب في تدريب «الفراعنة»، وله إنجازات كثيرة.

وأشار فضل عبر برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن على قناة dmc، إلى أن هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية ومنتخب كوت ديفوار، يعد البديل المثالي خلال الفترة الحالية.