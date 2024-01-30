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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استخدموا كاتم صوت.. استشهاد 3 فلسطينيين بمستشفى ابن سينا برصاص قوة خاصة إسرائيلية

كتائب القسام
كتائب القسام

استشهد صباح اليوم، الثلاثاء، 3 فلسطينيين في مستشفى ابن سينا بجنين في الضفة الغربية، إثر اقتحام قوة خاصة إسرائيلية للمشفى، وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.  

وكشفت التقارير الصحفية عن أن القوة الإسرائيلية "اقتحمت الطابق الثالث من المستشفى، وقتلت الشبان باستخدام أسلحة كاتمة للصوت، لتنسحب فيما بعد من المكان".

وأوضحت أن  الشهداء الثلاثة هم محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي، وحمد وليد جلامنة.

ونعت كتائب القسام الشبان الثلاثة المنتمين لها في بيان قالت فيه: "ارتقاء ثلة من مجاهدينا بعملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة من المستعربين تسللت لمستشفى "ابن سينا".

 

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