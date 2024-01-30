المحطات النووية تحدد مكان عقد اختبار الوظائف الجديدة

أعلنت هيئة المحطات النووية ،أنه تقرر عقد اختبار اللغة الإنجليزية للمتقدمين لشغل وظائف مجموعة العلوم بالهيئة الدرجة الثانية والدرجة الثالثة المعلن عنها بموجب الإعلان رقم (1) لسنة ۲۰۲۳ وذلك بمعهد اللغات للقوات المسلحة الكائن في شارع إسماعيل الفنجري - كوبري القبة - الوايلي -القاهرة ( أقرب محطة مترو أرض المعارض ).



وسيتم إخطار جميع المتقدمين المستوفين مبدئيا لشروط الشغل بموعد الاختبار تحديدا على حسابهم على موقع الهيئة.

nppa.gov.eg



وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك عن وظائف شاغرة للعمل .

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم يتم إلكترونيا في مختلف التخصصات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

شروط التقديم لوظائف المحطات النووية إلكترونيا



حددت هيئة المحطات النووية شروط عامة للتقديم في الوظائف المطلوبة، ومن أهمها:

يشترط في المتقدمين لجميع الوظائف ” تعيين أو تعاقد”، إلا يزيد السن حسب الوظيف كالتالي:

وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 40 سنة

ووظائف الدرجة الثانية لا يزيد السن عن 35 سنة

أما وظائف الدرجة الثالثة لا يزيد السن عن 30 سنة

وأن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل

وإجادة اللغة الإنجليزية

واستيفاء جميع الشروط التي وردت في لائحة نظام العاملين في الهيئة

كما اشترطت اجتياز اختبارات التي حددتها الهيئة،

وقبول العمل في مواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أوبغيرها

مزايا العمل بالضبعة

هناك العديد من المزايا للعمل بمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، كما أعلنتها هيئة المحطات النووية وهى كالآتى:

أولا: السكن بمدينة نواة

السكن اللازم للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة، حيث أنشئت الهيئة مدينة نواة السكنية وهي مدينة مجاورة لموقع المحطة النووية بالضبعة لإقامة العاملين وهي مدينة متكاملة تشتمل على كافة المباني الخدمية مثل دور العبادة ونادى رياضي اجتماعي وحضانة ومجمع محلات تجارية ووحدة صحية الى جانب المباني الخدمية الأخرى لتكامل الحياة بالمدينة، وذلك بالإضافة إلى عنصر الأمان في المدينة السكنية حيث يتواجد أفراد الأمن في كل مربع سكني بالإضافة للنقاط الشرطية وذلك لأمان العاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة.

ثانيا: الإنتقالات

كافة المواصلات داخل مدينة الضبعة للانتقال من المدينة السكنية للمكاتب الإدارية والموقع والعكس، أو خارج مدينة الضبعة إلى القاهرة والإسكندرية والعكس وغيرها من الخطوط الساحلية والزراعية لتأمين ذهاب وإياب العاملين لديها بيئة عمل مناسبة.

1 - أدوات السلامة والصحة المهنية اللازمة لأمان العاملين بموقع الضبعة ولتجنب أي مخاطر يمكن أن تحدث.

2 - ما تطلبه طبيعة العمل بنظام الورديات بموقع المحطة بالضبعة ومنها عدد مناسب من أيام الراحة وكذا وجبة عذاء يومية.

3- أجهزة الحاسب الآلي.

4- مكاتب متطورة.

ثالثاً: التدريب والتأهيل على أعلى مستوى

تطوير العاملين لديها بشكل مستمر عن طريق الالتحاق بالعديد من برامج التدريب وورش العمل سواء داخلية أو خارجية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المنظمات الدولية والشركات الأجنبية الضالعة بالمجال وذلك لمختلف التخصصات.

رابعاً: الصحة البدنية والتأمينية

1 - الاهتمام بالصحة البدنية والحالة الصحية للعاملين لديها، وتجرى لهم بشكل دورى فحوصات وتحاليل المتابعة حالتهم الصحية لتكون دائما بأفضل حال.

2- صندوق تأمين خاص للعاملين بالهيئة يعمل على توفير العديد من المزايا التأمينية.

3- وثيقة تأمين معاش بكره والتي تتيح العديد من برامج التأمين والميزات التأمينية.