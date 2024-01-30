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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التضخم في متاجر بريطانيا يتباطأ ​​لأدنى مستوى في أكثر من عام

صدى البلد

تباطأ التضخمم في المتاجر البريطانية إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 شهراً في علامة أخرى على أن أزمة تكلفة المعيشة بدأت في الانحسار.

ارتفعت أسعار السلع في المتاجر بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يناير مقارنة بزيادة سنوية نسبتها 4.3% في ديسمبر، حسبما ذكر اتحاد التجزئة البريطاني اليوم الثلاثاء. يعد هذا أدنى مستوى منذ مايو 2022، حيث قدم تجار التجزئة خصومات كبيرة لجذب المتسوقين.

تعتبر هذه البيانات مشجعة بعد مفاجأة من مكتب الإحصاءات الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ 10 أشهر. قام المستثمرون بتسعير سلسلة سريعة من تخفيضات أسعار الفائدة بدءاً من منتصف هذا العام، بناء على توقعات الاقتصاديين بأن التضخم قد يتراجع إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في الأشهر القليلة المقبلة. ومن المقرر أن يتخذ بنك إنجلترا قراره المقبل بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.

انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية للشهر التاسع على التوالي، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 6.1% في يناير، مقارنة مع 6.7% في ديسمبر.

قال مايك واتكينز، رئيس قسم تجارة التجزئة ورؤية الأعمال في شركة "نيلسن آي كيو"، التي تنتج البيانات الخاصة باتحاد التجزئة البريطاني: "يحقق المتسوقون وفورات في متاجر التجزئة غير الغذائية مع العروض الترويجية، ويستمر تجار التجزئة في المواد الغذائية في خفض الأسعار عندما تنخفض تكاليف البضائع". وأضاف: "ومع ذلك، فإن الطلب الاستهلاكي لا يزال هشاً، حيث إن معظم الأسر لم تشعر بعد بتحسن حالها بعد ما يقرب من عامين من التضخم".

قوة المبيعات
سجلت محلات السوبر ماركت البريطانية نمواً قوياً في المبيعات خلال فترة عيد الميلاد مع استضافة المستهلكين للأصدقاء والعائلة في المنزل. كما حققت شركات بيع الملابس بالتجزئة الكبرى "نيكست" و"ماركس آند سبنسر" ، و"بريمارك" أداءً جيداً، حيث رفعت الأولى توقعات أرباحها للمرة الخامسة منذ يونيو.

رغم ذلك، وبعيداً عن المتاجر ذات الأسماء الكبيرة، كانت فترة التسوق الحاسمة في عيد الميلاد أضعف من المتوقع، حيث كان المستهلكون المثقلون بارتفاع التضخم يراقبون إنفاقهم بعناية. ونما إجمالي المبيعات بنسبة 1.7% الشهر الماضي مقارنة مع نمو بنسبة 7% تقريباً في العام السابق، حيث تجنب المتسوقون بشكل خاص العناصر باهظة الثمن مثل الأثاث والأدوات المنزلية إلى جانب الملابس والمجوهرات والتكنولوجيا.

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