بعد قرار بسجنه.. أول تعليق من حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

أكد حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، أنه سيطعن على قرار السجن ب 10 سنوات الذي صدر بحقه اليوم.

ومن جانبه، قال محامي عمران خان ان "الحكم ضد موكلي غير قانوني وسنطعن فيه".

وفي وقت سابق من اليو، حكمت المحكمة الباكستانية على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن لمدة 10 سنوات لفضح أسرار الدولة، كما أعلن حزبه، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وكانت الشرطة الباكستانية قد اعتقلت، أمس الأحد، ما لا يقل عن 20 شخصًا من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان "حركة الإنصاف" خلال محاولتهم التجمع في أكبر مدن البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وحض مسئولو "حركة الإنصاف" أنصارهم الأحد على التجمع في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من عدم إعطاء الشرطة إذنًا بذلك.

وتجمع نحو ألفي شخص في كراتشي، المدينة الساحلية الجنوبية التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، المطلة على بحر العرب، حيث شاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" نحو 20 من أنصار الحركة وقد اعتقلتهم الشرطة واقتادتهم في شاحنات.

وقال المستشار الإعلامي للحركة ذوالفقار بخاري للوكالة: "إن اعتقالات جرت أيضًا في روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد، وكذلك في أجزاء أخرى من البنجاب، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد".

وقال مسئولو الشرطة إن ليس لديهم أي معلومات عن الاعتقالات.