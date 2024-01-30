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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إسلام حسام يتعاقد مع راديو إنرجي على مسلسل برمضان 2024

إسلام حسام
إسلام حسام

أعلنت محطة راديو إنرجي ٩٢.١ عن التعاقد مع إسلام حسام لتقديم مسلسل في رمضان ٢٠٢٤ من بطولته وتأليفه.

التعاقد الذي تم بحضور عايدة سعودي رئيسة راديو إنرجي والإعلامية زهرة رامي التي ستخرج العمل.

إسلام حسام هو مخرج وكاتب محتوى وأحد المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي قدم عدد من المشروعات الناجحة والفيديوهات التي حققت مشاهدات عالية ويتمتع بجماهيرية كبيرة.

يأتي ذلك بعدما  تعاقدت إنرجي مع الفنان محمد سلام وذلك لتقديم مسلسل إذاعي في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤.

وأعلن الراديو في بيانه أن المسلسل سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب وإخراج زهرة رامي .

وشهدت استديوهات انرجي وصول محمد سلام و المؤلفين ومخرجة العمل زهرة رامي وبحضور رئيسة الإذاعة عايدة سعودي لتوقيع العمل الجديد.

عاد الفنان محمد سلام، إلى لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي 8، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، حيث بدأ سلام تصوير مشاهده في العمل، استعدًادًا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكان سلام قد بدأ تصوير مشاهده في المسلسل منذ شهر، وهناك بعض المشاهد التي جمعته ببطل العمل أحمد مكي، حيث عاد سلام للوكيشن التصوير بـ المزاريطة؛ ليستكمل باقي مشاهده في العمل، ليصبح جاهزًا للعرض في موعده المحدد.

أكد مصدر في فريق عمل المسلسل، أن الفنان محمد سلام يشارك في المسلسل، ولن يتم الاستغناء عنه أو استبعاده، نظرًا لدوره المحوري، وأيضًا لشعبيته الساحقة في شخصية هجرس، التي ارتبط بها المشاهد.

وأضاف المصدر، أن كل ما ينشر حول استبعاده من العمل؛ مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، خاصة أن طاقم العمل وعلى رأسهم الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي، رفضا بشكل قاطع استبعاد سلام من العمل، لأن ذلك يؤثر بالسلب على العمل ككل.

الفنان محمد سلام راديو إنرجي رمضان 2024 محطة راديو إنرجي إسلام حسام

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