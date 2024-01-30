أمير هشام: صلاح محسن دفع أموالا لفسخ عقده.. والسعيد يقترب من الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صفقة انتقال عبدالله السعيد لاعب نادي ببراميدز إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أوشكت على الانتهاء.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سوف يدفع ما يقرب من 10 ملايين جنيه لنادي بيراميدز لإتمام الصفقة في يناير الجاري، بدلًا من ضمه في الصيف المقبل مجانًا".



وأكد أمير هشام أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، فسخ عقده بالتراضي بعدما دفع ما يقرب من 7 أو 8 ملايين جنيه حصل عليهم من المصري البورسعيدي فريقه الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العلاقات بين الأهلي والمصري متوترة، وبالتالي لا يوجد أي تعامل وفي نفس الوقت رحل اللاعب باستغناء موجه إلى الفريق البورسعيدي، لعدم انتقاله إلى الزمالك مجانًا".