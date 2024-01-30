تامر عاشور يتصدر أنغامي بـ هيجيلى موجوع

تمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور ،من تصدر قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى ، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها.

الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

وقدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما.

وغنى تامر عاشور عدد من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية.

وشارك تامر عاشور بفقرة غنائية منفردة لعدد من أغنياته، فيما شارك مع أنغام في حفلة الدويتو بأغاني بموضوعات متشابهة قدمها كل منهما على حدى على طريقة السؤال والإجابة.

وظهرت أنغام في حفل الدويتو بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان وردي اللون، والثانية بفستان بلون غامق بتفصيل كلاسيكي، وغنت عدد من أعمالها القديمة والجديدة منها “مبتعلمش، أكتبلك تعهد، سيدي وصالك، بتحبها ولا” وغيرهم.

وحرصت أنغام على تحية تامر عاشور قبل أن تبدأ وصلتها الغنائية المنفردة وقالت له:" أنا سعيدة إني بشارك التجربة دي مع حد رصيده وافق رصيدي في الغناء.. مواضيعه حلوه وذوقه راقي"، ليرد عليها تامر عاشور:" أنا بتعلم منك".