الضويني خلال مشروع سفراء الأزهر: عليكم دور كبير في تشجيع الشباب لإبراز مهاراتهم

قال فضيلة أ.د/ محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف: إن مشروع «سفراء الأزهر» الذي تضطلع به منظمة «خريجي الأزهر» يؤدي خدمات جليلة لأبنائنا الطلاب الأزهريين؛ لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وطالب بالمزيد من الجهد حتى يتم تضافر الجهود بين الجامعة ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية للمشاركة الفعالة في هذا المشروع؛ ليكون هذا العام منطلقًا جديدًا لإضافة ما هو أفضل للمتدربين.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمشروع «سفراء الأزهر» في مستهل العام الجديد، بمقر المنظمة، والذي حضره أ.د/ محمد المحرصاوي، و أسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وفضيلة أ.د/ سلامة داوود - رئيس جامعة الأزهر والسادة نواب رئيس الجامعة.

و طالب الضويني بتفعيل أنشطة المنظمة من خلال هذا المشروع بمشاركة الفروع الداخلية وبالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، وأشاد أيضًا بخريجي الأزهر النابغين الذين يتولون مواقع هامة في المجتمع.

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، في كلمته على الدور الفعال الذي تقوم به المنظمة من خلال كافة أنشطتها وبخاصة مشروع «سفراء الأزهر» في خدمة أبناء الأزهر الشريف لزيادة وعيهم وتأهيلهم لسوق العمل الذي أصبحت المنافسة فيه شديدة لما يحدث من تغيرات وتطورات في العالم، ومن هذا المنطلق عقدت المنظمة العديد من الدورات وورش العمل التي من شأنها إكساب الشباب الخبرات اللازمة لخوض غمار العمل والتميز.

من جانبه قال فضيلة أ.د/ سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر: إن خدمة أبنائنا الطلاب الأزهريين من خلال مشروع «سفراء الأزهر» خدمة جليلة؛ لأنها تكسبهم المزيد من الخبرات اللازمة من المعارف الحياتية إلى جانب المهارات التي ترجح كفتهم في سوق العمل.



وأكد د/ داود، أن خريجي الأزهر يثبتون أنفسهم يوما بعد يوم في كثير من المواقع الهامة بكفاءتهم وحسن إعدادهم.

وأضاف فضيلة رئيس الجامعة، قائلًا: "إن جامعة الأزهر منتشرة في ربوع الوطن وتغطي مختلف النواحي العلمية"، مشيرًا إلى أن التعاون يزداد يومًا بعد يوم مع المنظمة لخدمة أبنائنا الطلاب وإكسابهم القدرات اللازمة لسوق العمل.

وقد أثنى منسقو مشروع «سفراء الأزهر» على هذا اللقاء الذي جمعهم بقيادات الأزهر وتبادلوا معهم الآراء حول القضايا الهامة.

وقد ألقى السادة نواب الجامعة كلمات مختصرة أشادوا فيها بدور المنظمة ومشروع سفراء الأزهر في تنمية قدرات شباب الأزهروزيادة معارفهم، وأكدوا على استمرار التعاون مع المنظمة لخدمة أبناء الأزهر الشريف.