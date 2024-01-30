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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق النواب تناقش جهود اللجنة في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة مع السفير  حازم فهمي مساعد وزير الخارجية لشئون الامريكتين، بحضور الدكتور ايمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة والنائب عبد النعيم حامد والنائبة ماهيتاب عبد الهادي، لمناقشة جهود وزارة الخارجية ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية.

وأكدت اللجنة على أهمية التواصل البرلماني بين لجنة حقوق الانسان وبين أعضاء لجان حقوق الانسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية وأمريكا اللاتينية لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الامن الدولي واستقرار الشرق الأوسط ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

لجنة حقوق الانسان مجلس النواب طارق رضوان محمد عبد العزيز حازم فهمي عبد النعيم حامد غزة

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