عيب .. منشور صادم من إبراهيم فايق يخص لاعبي منتخب مصر

انتقد الإعلامي ابراهيم فايق، لاعبي منتخب مصر بعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

وكتب فايق غبر حسابه علي فيسبوك "هو مش عيب اللي بيحصل ده؟! مفيش بيان واحد اعتذار للشعب المصري عن الخروج المخزي ده؟! مفيش حد بيتحمل مسئوليته عن اللي حصل ده؟! أقسم بالله عيب.. احترموا الشعب المصري 🇪🇬"

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بعد الهزيمة عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.