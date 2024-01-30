شخصية ضعيفة ومترددة.. نجم الزمالك يفتح النار على فيتوريا

علق محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، على خروج منتخب مصر من الدور ثمن النهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية "فيتوريا لم يدرب أي فريق أفريقي أو أي منتخبات، وبالتالي لا يملك أي خبرات، وعدم إظهار مشروع المدرب للإعلام أو محاسبته من أسباب الفشل".

وأضاف:" لم أتفاجأ بالمستوى المقدم، بسبب عدم وجود مدرب صاحب خبرات قادر على قيادة الفريق، أو التعامل مع المباريات بشكل جيد أو الظروف المتغيرة، وهو شخصية ضعيفة ومترددة ومضطربة".

وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8- 7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1.