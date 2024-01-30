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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يكشف عن 3 تحديات خطيرة تواجه نظام STEM

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

رد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدد من أسئلة واستفسارات الحضور في ختام مؤتمر نظام التعليم STEM .

وجاءت الاسئلة الموجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، حول نظام التعليم المصرى "STEM" والتحديات التى واجهت هذا النظام .

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هدف التعليم الرئيسى داخل مدارس STEM هو إنتاج المعرفة والمعلومات، فهذه هى الفكرة القائمة عليها مدارس "STEM"، فهو نظام قائم على إنتاج المعرفة، وممارسة الأنشطة لفرز المفكرين والموهوبين والمبدعين، بجانب وجود المشروعات البحثية، والكابستون، وتكامل المواد.

وأضاف أن الوزارة تحرص على تنمية قيم الولاء والانتماء والجانب الوجدانى والإبداع (أنسنة التعليم)، ونظام "STEM" يحقق هذا بشكل قوى.

وكشف  عن أهم التحديات التى تواجه نظام التعليم STEM ، مؤكداً أنها تتمثل في:

  • التكلفة الكبيرة لإنشاء هذه المدارس
  • احتياج المعلمين إلى التدريبات المستمرة، خاصة أنه لا يوجد لديهم مصادر المعلومات ودورهم في توجيه الطلاب نحو نواتج التعلم، مشيرا إلى أن هناك شراكات بين كليات التربية لإعداد هذا المعلم،
  • إرتفاع تكلفة إقامة الطلاب في مدارس STEM

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الدولة حريصة على دعم الطلاب المتفوقين لأنهم من يصنعون الفارق، مشيدا بدور رجال الأعمال، وكليات التربية والجامعات الخاصة والأهلية، بتقديم المنح للطلاب المتفوقين.

وأوضح الوزير  أن سياسة الحكومة ترتكز على تكاتف وتكامل الوزارات، كما أن هناك شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، من خلال تقديم التسهيلات والمنح للطلاب المتفوقين، مشيرا إلى أنه من هذه النماذج الناجحة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ولفت إلى أن هدف الوزارة الاستراتيجى إنشاء مدرسة “STEM" فى كل محافظة، ومن ثم التوسع فى هذا النموذج بإنشاء مدرستين فى كل محافظة .

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