بسبب حرب غزة.. الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح عزل عوفر كاسيف

صوت الكنيست الإسرائيلي،اليوم الثلاثاء، لصالح عزل عضو الكنيست عوفر كاسيف بأغلبية 14 عضو كنيست، وذلك بعد تأييده دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب جرائم “الإبادة الجماعية” في غزة.



كاسيف هو نائب يهودي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو حزب عربي يهودي مشترك.

وقال كاسيف أمام لجنة الكنيست “لقد وقعت على عريضة تأييد دعوى جنوب إفريقيا، انطلاقًا من نفس القيم التي واجهتني طوال حياتي السياسية”.

وأضاف أنه أيد العريضة “بغية منع معاناة إنسانية بحق مئات الآلاف من البشر، إيمانًا مني بأن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد المختطفين إلى ديارهم، ويمنع المزيد من القتل للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وقال إنه لهذا السبب وقع العريضة، وشارك في المظاهرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بوقف إطلاق النار.