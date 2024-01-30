عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدينة الأبحاث العلمية: ندعم الصناعات الدوائية بمخرجات ترتبط بخطط الدولة التنموية

الدكتورة منى محمود
الدكتورة منى محمود عبد اللطيف

أكدت مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، حرص المدينة على خدمة المجال الصناعي، خاصة الصناعات الدوائية، ودعمها بالأبحاث والاستشارات العلمية والمخرجات الناتجة عنها، والعمل على تشجيع البحث العلمي في المجالات التي ترتبط بالخطط التنموية للدولة .


جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بالمدينة، بالتعاون مع شركة Peak Scientific، حول "أساسيات وأحدث استخدامات تقنية الكروماتوغرافيا (HPLC)"، بحضور عمداء المعاهد البحثية وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة، وممثلين عن شركات الأدوية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث وعدد من طلاب الجامعات المتخصصة.


وقالت عبداللطيف إن الورشة جاءت في إطار الإمكانات والتجهيزات المعملية التي تملكها المدينة ولما يتمتع به أعضاء هيئة البحوث من خبرات ومهارات، مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون بين الجامعات والمراكز العلمية المرموقة والشركات الصناعية في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية.


من ناحيتها، قالت القائم بأعمال رئيس مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بالمدينة، الدكتورة منال علي شلبي، إن الورشة تدور حول تقنية "الكروماتوغرافيا" باعتبارها ذات أهمية كبيرة في عدة قطاعات، إذ تسهم بدور حيوي في تحليل وفصل المركبات الكيميائية والمركبات الحيوية سواء في المختبرات البحثية أو في صناعات مثل الصيدلة والكيمياء.


وأوضحت أن تلك التقنية لها دور مهم في مراقبة الجودة في صناعات مثل الأغذية والدواء؛ لذا تتناول فعاليات الورشة كيفية استخدام هذه التقنية لضمان جودة المنتجات.


ونوهت إلى القطاعات التي تستفيد من التدريب على الكروماتوغرافيا؛ ومنها: قطاع صناعة الأدوية لضمان نقاء المكونات ومراقبة الجودة، وقطاع الكيمياء الحيوية لتحليل المركبات الحيوية والتفاعلات الكيميائية في الأنظمة البيولوجية، مضيفة أن القطاعات تشمل كذلك قطاع البيئة لفحص تلوث المياه والهواء وتحليل المركبات العضوية، وقطاع الطب الشرعي لتحليل العينات البيولوجية للكشف عن مواد مخدرة أو سموم، وقطاع الصناعات الغذائية لتحليل المكونات الغذائية ومراقبة الجودة في إنتاج الأغذية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

ترشيحاتنا

بين الضبط والإحضار.. مصير الفنانة نسرين طافش بعد حبسها

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد السعودي يقلد أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز

مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة والإعلان الرسمي الجمعة

عفت نصار: لا بد من استقالة اتحاد الكرة.. وفيتوريا فاشل

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

حتى 15 فبراير| مد فترة التقديم في وظائف التعليم والبريد والطب الشرعي.. من خلال هذا الرابط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ