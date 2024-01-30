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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بين الضبط والإحضار.. مصير الفنانة نسرين طافش بعد حبسها

الفنانة نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش

مرحلة قانوني جديدة شهدتها قضية اتهام نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد، بتأييد حكم حبسها أمس في جلسة معارضة علي حكم حبسها ٣ سنوات.

وكشف الدكتور عبدالله المحامي: الإجراء المتبع للفنانة المتهمة هو عمل استئناف في الحكم ودفع الكفالة المقررة قانونا، ويشترط القانون حضورها في الاستئناف بشخصها.

وأضاف: اما في حالة إذا لم تحضر الاستئناف بشخصها فلها الحق في عمل معارضة استئنافية، و هو آخر إجراء فإن لم تحضر يتم القبض عليها وتنفذ العقوبة.

وأوضح: يجوز انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوي، وفي حالة اختفاء المتهمه وعدم ظهورها لمدة ثلاث سنوات  من اخر إجراء في القضية سيتم الاخذ بانقضاء الدعوي الجنائية.

وأضاف: أما في حالة تقديم استئناف ودفع الكفالة فلن يتم القبض عليها، ولكن في حالة عدم تقديمها استئناف، يتم القبض عليها من جهات تنفيذ الاحكام، أو في حالة إيقافها في كمين شرطة ثم بعد ذلك يتم عمل الإجراء القانوني ويخلي سبيلها الي يوم الجلسة .
مع العلم انها لها مرحلة أخري من مراحل التقاضي وهو طريق الطعن غير العادية وهو عمل النقض مع العلم بأن النقض لا يوقف التنفيذ.

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