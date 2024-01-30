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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيت الطعام دون ترخيص بمركز أوسيم في الجيزة

صدى البلد

واصل جهاز حماية المستهلك  جهوده الرقابية  فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق ،وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

 

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة (بمركز أوسيم) بنطاق محافظة الجيزة ، إستهدفت مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري والتي تؤثر علي صحة وسلامة المواطنين، والتحفظ علي  41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى .

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 أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز، عن وجود مصنع بنطاق مركز أوسيم يقع بنطاق بمحافظة الجيزة، يقوم بإعادة تدوير وتعبئة زيت الطعام ، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة ، مما يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين .

 على الفور ، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، بإستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط  وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بإعادة التدوير وتعبئة زيت الطعام، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط  41.3 طن زيت طعام مُعاد تدويره تمهيداً لبيعه فى الأسواق ، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة .

وجاءت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى:

(41.3 طن زيت طعام ) مُعاد تدويره .

كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى :

 ( 4 تانك حديد سعة  10 طن / 3 ميزان طبلية  / 174 برميل فارغ / ادوت أخري مُستخدمة في التصنيع )

- وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي  مواصلة تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بصحة وسلامة  المستهلكين وإحكام الرقابة على ، مشيراً إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه التلاعب بصحة  وسلامة المستهلكين والترويج لمنتجات ضارة في الأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار.

- وشدد السجيني ، علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة  وسلامة المواطنين ،مُشدداً علي  عدم التهاون مع أية مخالفات، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات قانونية إستباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بقوة للمُخالفين وضبط المخالفين  قبل ترويج السلع مجهولة المصدر للأسواق.

- ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين  ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329 .

حماية المستهلك ضبط الاسواق الرقابة على الاسواق

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