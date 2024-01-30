وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حزب الله: ستأتي مرحلة نفاد صبرنا

هدد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، حزب الله اللبناني، قائلا : "ستأتي مرحلة عندما ينفد صبرنا"، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.

وأضاف جالانت في تقييمه للوضع على الجبهة الداخلية في مدينة حيفا: العمل القوي الذي سيفرض السلام على الحدود الشمالية سيؤثر أيضا على مدينة حيفا - نحن مستعدون".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني في بيان، ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركزات جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الإثنين 13 هدفًا للجيش الإسرائيلي وتمركزًا لجنوده، حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع المطلّة الإسرائيلي، وتجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين، وتجمّع آخر في موقع السمّاقة، وفي تلّة الطيحات، واستهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصواريخ فلق 1 وتم إصابته بشكل مباشر".

ولفت البيان إلى أن حزب الله قصف في القطاع الغربي من جنوب لبنان "موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وتم إصابته بشكل مباشر، وموقع حدب يارين بصواريخ بركان أيضًا، واستهدف ثكنة بيرانيت، وقصف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق، وتجمّع آخر في محيط ثكنة ميتات، وفي محيط ثكنة زرعيت، كما قصف ثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق، واستهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ بركان وتم إصابته بشكل مباشر".