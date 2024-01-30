عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فستان كب.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جريئة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.

وظهرت غادة عبد الرازق، بإطلالة مثيرة داخل سيارتها مرتدية فستان كب باللون الكحلى، وهو ما كشف عن جمالها وأنوثتها.

وتتميز غادة عبد الرازق، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال.


مسلسل حدث بالفعل

شاركت غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.
 
مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.

ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقدا نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن اخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

IMG_٢٠٢٤٠١٣٠_١٩٢٥٠٧
IMG_٢٠٢٤٠١٣٠_١٩٢٥٠٧

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

الأهلي الليبي يخطف صفقة نادي الزمالك المنتظرة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 3 أسابيع.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يجتمع مع نتنياهو الخميس

البيت الأبيض: نرى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة يسمح بإخراج الأسرى

وفد من حماس يصل القاهرة غدا لبحث وقف إطلاق النار في غزة

تداول قوائم نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر فيس بوك الآن| صور

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

عزة مصطفي: أبو العينين نموذج مشرف وواجهة للصناعة المصرية في أفريقيا وأوروبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فوائد أكل الكوارع في الشتاء

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ